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TEOG Şampiyonu GKV'lilere muhteşem balo



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulundan 2016-2017 eğitim öğretim yılında mezun olan 137 öğrenci için GKV Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen muhteşem baloda duygusal anlar yaşandı. Bu yıl TEOG'ta 31 Türkiye birincisi çıkaran GKV Özel Ortaokulu öğrencileri gece boyunca aileleri ve arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.

2016-2017 eğitim öğretim yılının sonlarına gelindiği şu günlerde okullarından mezun olan öğrenciler için bir birinden farklı etkinlikler düzenlenirken GKV Okul Aile Birliği 'de ortaokuldan mezun olan öğrenciler için balo düzenledi. 2016-2017 eğitim öğretim yılının TEOG şampiyonlar rekorunu elinde bulunduran GKV Özel Ortaokulu bu yıl 31 Türkiye birincisi çıkararak akademik alandaki liderliğini perçinlemişti. Düzenlenen baloda mezun olan öğrencileri kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel, "Başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılını daha noktalamak üzereyiz. 2016-2017 eğitim öğretim yılında sadece akademik başarıları ve sınav şampiyonluklarıyla değil, birçok alanda elde ettikleri başarılarla da bizleri gururlandıran öğrencilerimizle vedalaşmak elbette zor bir durum. Ancak mutluyuz bize aileleri tarafından teslim edilen ve 4 yıl emek verdiğimiz öğrencilerimiz her alanda yetişerek bizleri gururlandıracak başarılara imza attılar. Bu yıl yine TEOG 1 ve TEOG 2 sonuçlarıyla kurumlarımızın başarı grafiğini yükselttiler. Bu öğrencilerimiz lise eğitimlerine de GKV Özel Liselerini tercih ederek devam edecek. Onlarla gurur duyuyoruz. Başarıda büyük emekleri geçen velilerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimizi, öğretmen ve idarecilerimizi kutluyorum" dedi.

Öğrenciler için hazırlanan 53.yıl pastasının kesilmesinin ardından öğrenciler hep birlikte salonda çeşitli marşlar seslendirdi. Öğrencilere eşlik eden anne ve babaları da mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

(SD-Y)



19.05.2017 11:09:41 TSI

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