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ATSO'dan Devlet Destekleri zirvesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:24
ATSO'dan Devlet Destekleri zirvesi
ATSO'dan Devlet Destekleri zirvesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 23 Mayıs tarihinde, üyelere yönelik, İŞKUR ve SGK istihdam destekleri, ihracat destekleri, hizmet sektörüne dönük destekler, yatırım teşvikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB AR-GE desteklerinin anlatılacağı, 13 farklı kurumun katılımcı olduğu bir zirve düzenlenecek.
"Antalya Devlet Destekleri Zirvesi" adıyla düzenlenecek etkinlik hakkında açıklamada bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Destekler için doğru kaynaktan doğru bilgi alınacak. Birçok kamu kurumu farklı alanlarda destekler veriyor. Çoğu zaman özel sektör bu desteklerden haberdar olmuyor ve aktarılan kaynak etkin olarak kullanılamıyor. İlgili fonlara ulaşabilse kapasitesini artıracak, yeni pazarlara açılacak, inovatif faaliyetler yürütecek, istihdam ve katma değer yaratacak girişimcilerimiz, işletmelerimiz var. ATSO olarak bu nedenle üyelerimizin ve girişimci adaylarının destekler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bir zirve düzenliyoruz. 'Antalya Devlet Destekleri Zirvesi' başlığıyla ilk kez düzenleyeceğimiz bu etkinlik ile girişimci adaylarını, KOBİ ve büyük ölçekli işletmeleri, devlet destekleri veren kuruluşlarla bir araya getireceğiz" dedi.

13 kurum destekleri anlatacak
Etkinliğe, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan temsilciler katılacak. Ayrıca, SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Kredi Garanti Fonu ve Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan da uzmanların katılacağı etkinlikte üyelerimiz devlet destekleriyle ilgili tüm sorularına cevap bulacak.

Uzmanlar ile birebir iletişim imkanı
Katılımcılar, istihdam, ihracat ve AR-GE desteklerinin yanısıra Ekonomi, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının genel destekleri hakkında düzenlenecek seminerlere katılabilecekler. Ayrıca kurulacak stantlarda, faydalanmak istedikleri destek programları hakkında konunun uzmanlarından bire bir bilgi alabilecekler.
Etkinlik 23 Mayıs tarihinde ATSO Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

19.05.2017 11:24:37 TSI
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