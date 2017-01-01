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Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır rüzgarı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:31
Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır rüzgarı
Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır rüzgarı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Congresium'da 81 İl Gençlik Merkezleri'nin tanıtımlarının yapıldığı Gençlik Haftası günleri start aldı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen gençlik günlerinde adeta Diyarbakır Gençlik İl Müdürlüğü rüzgarı esti. Fuarda Diyarbakır standını ziyaret edenlere Diyarbakır'ın meşhur kadayıfçısı Sıtkı Usta'nın maharetli ellerinden yapılan 500 kilogram tatlı ikram edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara Congresium'da 81 İl Gençlik Merkezleri'nin tanıtımlarının yapıldığı Gençlik Haftası günleri start aldı. Gençlik Haftası Günleri kapsamında Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan stand büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Eski Kalkınma Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik ve Müsteşar Yardımcısı Mustafa Çolak Diyarbakır standını ziyaret ederek Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve stantta bulunan gençlere başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Diyarbakır standına gelerek Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür etti. Bakan Kılıç, daha sonra Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın meşhur kadayıfının tadına bakarak çok beğendiğini belirtti. Bakan Kılıç kendi eliyle gençlere kadayıf ikram ederek bu kadar çok lezzetli kadayıf hazırladıkları içinde Sıtkı Usta'nın oğlu Süleyman Altunbay'a teşekkür etti.
Stantta Diyarbakır'ın tanıtım broşürlerinin yanı sıra Diyarbakır'ı anlatan figürler ve Diyarbakır'ın resimleri yer aldı. Stantta ayrıca Diyarbakır meşhur kadayıfçısı Sıtkı Usta'nın meşhur kadayıfları da davetlilere ikram edildi. Yaklaşık 500 kilogram fıstıklı ve fındıklı kadayıfın dağıtıldığı standa ilgi diğer stantlardan fazla oldu.
Standa gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Ankara'da gerçekleştirilen Gençlik Haftası Günleri kapsamında oluşturulan fuara katıldık. Fuarda il müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmaları sergiledik. Davetlilerimize Diyarbakır'ın tanıtımını yaptık figürler hediye ettik ve her gelen davetlimize Diyarbakırımıza has Sıtkı Usta'nın meşhur kadayıfını ikram ettik. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a teşekkür ediyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

19.05.2017 11:31:36 TSI
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