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Basketbol efsaneleri Muratpaşa'da buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:32
Basketbol efsaneleri Muratpaşa'da buluştu
Basketbol efsaneleri Muratpaşa'da buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin aralarında futbolcu Burak Yılmaz'ın annesi Belgin Yılmaz'ın da bulunduğu Antalya'da bir dönem basketbola damgasını vuran sporcuları buluşturduğu Potanın Dostları Basketbol Şenliği Çağlayan Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da basketbolun bir dönemine damgasını vurmuş efsane isimleri buluşturduğu Potanın Dostları Basketbol Şenliği'nin 2'ncisi belediyenin Çağlayan Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Şenlik önce kadınların maçıyla başladı. Ahmet Erdinç ve Cihan Cezzaroğlu hakem ikilisinin yönettiği maçta kadınlar mavi ve beyaz takım olarak karşı karşıya geldi. Beyaz takımda 12 numaralı formasıyla Çin'in Beijing takımında top koşturan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın annesi Talyaspor'un eski oyuncusu Belgin Yılmaz da parkede mücadele etti.
Yılmaz'ın yanı sıra Gülay Ayyıldız, Berna Süzerer, Sevilay Demir, Gülay Deran ve 1996 yılında Allstar 3 sayı kraliçesi olan ve Beşiktaş formasını da terleten Pervin Aydın Cinkara karşılaşmada forma giyen oyuncular arasında yer aldı.
Kadıların son derece çekişmeli geçen karşılaşmasının ardından parkede bu kez erkekler boy gösterdi. Bir dönem Efes Pilsen, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Mustafa Kemal Bitim, Feyyaz Yıldırım, Hakan Kok, Yahya Yıldırım, Semih Beken Mustafa Nalbantoğlu, İlhan Kahyaoğlu, Erdal Bıyıkoğlu, Tevfik Çalışkaner gibi isimlerden oluşan erkekler karmasının maçını Antalyaspor Basketbol takımı başdanışmanı Aydın Örs ve Genel Menajer Doğan Hakyemez de ilgiyle takip etti.
(SÇ-SÇ-Y)

19.05.2017 11:32:03 TSI
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