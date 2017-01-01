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Vali Yerlikaya'dan 19 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Vali Ali Yerlikaya, mesajında 19 Mayıs'ın milletin hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı Samsun'dan başlatılan şanlı direniş ve kurtuluş mücadelemizin ilk adımı olduğunu hatırlatarak, "98 Yıl önce bugün yakılan hürriyet meş'alesi dünyadaki bütün mazlum milletlere ışık olmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Anadolu'yu kuşatan bu mücadele azmiyle kadını erkeği, yaşlısı genciyle aziz milletimiz tek yürek olmuş ve sarsılmaz iradesini ortaya koymuştur. 19 Mayıs; bir milletin esaret altında yaşamaktansa yok olmayı göze alışının, milli irade ve demokrasiye giden kutlu yolun başlangıcıdır. Aziz milletimizin kurtuluş savaşında ortaya koyduğu mücadele ruhu ve emin adımlarla yoluna devam eden Cumhuriyetimiz, kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler kat etmiştir. Şanlı tarihi boyunca, esaret yüzü görmeyen Türk Milleti bu azim, inanç ve kararlılığını en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha ortaya koymuş ve milli irade ve demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. Milletimizin vatan ve bayrak sevdası hiçbir zaman sönmeyecek, bu millete esaret prangası asla vurulamayacaktır. Bunu herkes böyle bilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Gençlere de seslenen Vali Yerlikaya'nın mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe gömülmek istenen bir devletin küllerinden yeniden doğan bu Cumhuriyeti gençlerimize emanet etmiştir.Bizim gençlerimiz, çağın bütün yeniliklerini takip eden, okuyup araştıran, ilim, irfan ve inanç dolu bir nesil olarak bu kutlu vazifenin bilincindedir.

Gençlerimiz, ecdadının emaneti olan bu vazifenin müdafaasında hiç bir tehdide asla boyun eğmeyecektir. Gençliğimize inanç ve güvenimiz tamdır. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğrunda şehadete ermiş bütün şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin ve bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" denildi.

(SD-Y)



19.05.2017 11:32:56 TSI

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