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Pazarlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:38
Pazarlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu
Pazarlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen mezuniyet töreni coşku ile yapıldı.
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde hava muhalefetinden dolayı mezuniyet töreni Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri de katılarak evlatlarının sevincini paylaştı.
Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nun 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet törenine Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, öğretim üyeleri, daire amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, Yükseköğretim Derneği Üyeleri, öğrenciler ve kep törenine gelen öğrenci yakınları katıldı.
Mezuniyet töreninde okul adına konuşmasını Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu yaptı. " 10. mezuniyet yılını kutladığımız 2016-2017 öğretim yılı mezuniyet töreninde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Okulumuzdan 2016-017 öğretim yılında 179 öğrencimiz mezun oldu.Okulumuz Gıda Teknolojisi, İklimlendirme Soğutma teknolojisi, Makine Resim Konstrüksiyon, İş Sağlığı ve İş Güvenliği programları ile eğitim hayatını devam ettirmektedir. Çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler ile okulumuzu eğitim ve öğretime dana elverişli bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz.Bu çalışmalarda emeği geçen tak akademik ve idari personele, Pazarlar Kaymakamlığına, Pazarlarlar Belediyesine, öğrenciler için seferber olan Pazarlar halkına sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Burada mezun olacak gençler Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu nedenle gençlerimizi bu günlere ulaştıran öğretim elemanlarına, hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın gençler, hiç unutmayın! Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Kendinize, arkadaşlarınıza ve ailenize güvenin. Gelecekten korkmayın. Zorluklarla mücadele gücünü hiç kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki; iyi ve başarılı insan olmak ayrıcalıktır ve çaba ister. Bunun için uğraşın. Göreceksiniz uzun zamanda kazanan hep siz olacaksınız. Sevgili Gençler, hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Ailelerinizi kutluyor. Gelecekte büyük başarılara imza atmanızı temenni ediyor ve buna gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.
Pazarlar Meslek Yüksekokulu birincisi olan Gıda Teknolojisi bölümünden Özlem Altaş'a başarı belgesi ve ödülünü Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan verdi. Okul ikincisi olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği bölümünden Muhammed Kutluk'a Başarı belgesi ve ödülünü Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan verdi.
2016-2017 akademik yılında okul ve bölüm derecesine giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Mezun olan öğrenciler teker teker podyuma çağrılarak diplomaları verildi. Öğrenciler
diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.
2016-2017 mezuniyet törenine katılan misafirlere Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi.(MB-EFE)

19.05.2017 11:38:56 TSI
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