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30 yıllık hayal gerçeğe oluyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:40
30 yıllık hayal gerçeğe oluyor
30 yıllık hayal gerçeğe oluyor
- Ordu'nun Gölköy ilçesinin 30 yıllık hayali olan 25 km'lik yolun asfaltlanmasına başlandı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde 30 yıldır kronikleşen yol sorunu tarihe karışıyor. Toplam 25 km olan Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolunun asfaltlanmasına başlandı.
Gölköy ilçe merkezini nüfusu en yoğun mahallelere bağlayacak olan yolun altyapı çalışmaları tamamlandı. Geçen yıl 5 km'si asfaltlanan Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolunun geri kalan 20 km'sinin asfalt öncesi alt yapı çalışması yapılıyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gölköy ilçesine iki yılda 15 milyon 500 bin TL'lik yol yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi. İlçeye 2017 yılının 5 aylık süresi içinde 35.4 km sıcak asfalt çalışması yapılacağını söyleyen Başkan Yılmaz, bu kapsamda 20 km'lik Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolu ile 13.30 km uzunluğundaki Alanyurt-Karahasan-Düzyayla bağlantı yolunda asfalt öncesi altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Başkan Enver Yılmaz, "Geride bıraktığımız sürede 5 km'sini sıcak asfaltla buluşturacağımız Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolunun kalan 20 km'lik kısmını da sıcak asfalta kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın yılladır yapılması için özlemle beklediği yolumuzda ekiplerimiz, asfalt öncesi altyapı çalışmalarına devam ediyor. Altyapısı tamamlanan noktalar sıcak asfaltla buluşuyor" diye konuştu.

Alanyurt-Karahasan-Düzyayla bağlantı yolu da sıcak asfalta kavuşuyor
İlçenin önemli arterlerinden biri olan toplam uzunluğu 13.30 km olan Alanyurt-Karahasan-Düzyayla bağlantı yolunda da çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, "Yolun 750 metrelik kısmı sıcak asfalta kavuşturuldu. Kalan kısımlarda ise asfalt öncesi hazırlıklar sürüyor. Amacımız çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayarak yolları modern haliyle hizmete sunmak. Ancak hava koşulları nedeniyle zaman zaman çalışmalara ara vermek zorunda kalıyoruz bu noktada da vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(MAK-SLH-Y)

19.05.2017 11:40:27 TSI
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