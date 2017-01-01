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Didim'de 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü Didim'de Kent Meydanında yapılan çelenk koyma töreniyle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 98. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Didim Kent Meydanında çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy kamu kurum ve kuruluşları amirleri, Siyasi parti ilçe başkanları, Oda başkanları ile öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saat 09:00'da Kent Meydanı'ndaki törende Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

(HÇ-MB-Y)



19.05.2017 11:41:32 TSI

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