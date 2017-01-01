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Kulu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:41
Kulu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kulu makas yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem U. (40) idaresindeki 26 BK 409 plakalı otomobil Kulu makası mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaların içerisine uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine yapılan ihbarla kaza yerine ambulanslar ve trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü Cem U., eşi Nurcan U. (35)., kızları Fatma U. (8) ve oğulları Mehmet Ege U. (5) yaralandı. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ÖK-İP-Y)

19.05.2017 11:41:45 TSI
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