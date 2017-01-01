YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kulu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu makas yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem U. (40) idaresindeki 26 BK 409 plakalı otomobil Kulu makası mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaların içerisine uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine yapılan ihbarla kaza yerine ambulanslar ve trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü Cem U., eşi Nurcan U. (35)., kızları Fatma U. (8) ve oğulları Mehmet Ege U. (5) yaralandı. İlk tedavileri kaza yerinde yapılan yaralılar Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖK-İP-Y)



19.05.2017 11:41:45 TSI

NNNN

