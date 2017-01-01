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Milas'ta festivalde mutlu son



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - 1. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde Atapark'ta açtığı sanatsal ürün sergileriyle ziyaretçilerden beğeni toplayan Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, festivalin son gününde muhteşem bir kapanış gecesine imza attı.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayan ve ayrıca 2 Guinness rekoruna sahne olan 1. Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde gerçekleştirdiği sergi ve gösteri organizasyonlarıyla festivale renk kattı. Müdürlük bünyesinde açılan çini, ahşap şekillendirme, rölyef, ahşap şekillendirme, geleneksel el ve makine nakışları, takı, deri çanta yapımı, örgü oyuncak, fotoğraf ve resim kurslarında üretilen sanatsal eserler, festival boyunca açılan stantlarda sergilendi.

Atapark'ı adeta sanat galerisi haline çeviren birbirinden güzel el emeği sanatsal ürünlere ilgi büyük oldu. Sergi çalışmalarında yer alan kursiyerler, tamamıyla el emeğiyle hazırladıkları ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağladılar.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, festivalin son gününde hazırladığı geceyle festivali mükemmel bir kapanış gecesiyle taçlandırmayı başardı.

Milas Atatürk Kültür Merkezi'nde (Amfi Tiyatro) düzenlenen geceye; Milas Milli Eğitim Şube Müdürleri Coşkun Demir ve Şaban Karakoç, Milas Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ergun Kırova, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Refika Marçalı, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları; Mehmet Karakuş, Seden Yavuz, R. Evren Yalavaç, Çiğdem Çatak, Milas'ı Geliştirme ve Kalkındırma Dernek Başkanı Mehmet Gürcan Yavuz, Orhan Menteşe Öğretmen Evi Müdür Vekili Kerem Çatak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılarak, amfiyi doldurdu.

Gece, Halk Eğitimi Merkezi'nde İşaret Dili Öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Kılınç ve sahneye kırmızı-beyaz bayrak rengi kıyafetleriyle çıkan kursiyerler ile birlikte söylenen İstiklal Marşı ile başladı.

Sahneye gelerek gecenin açılış konuşmasını yapan Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milli Eğitim faaliyetleri içerisinde Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan Halk Eğitim Merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş, çağdaş normları benimsemiş, yerel değerlere önem veren demokratik eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitim Merkezlerinde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Yeni meslekler edinme, hobi edinme, spor yapma, sosyo-kültürel faaliyetlere katılma yanında sosyalleşme gibi önemli hizmetleri yerine getiriyoruz." dedi.



106 genel kurs, 173 mesleki teknik kurs, 72 Okullar Hayat Olsun ve 27 okuma-yazma kursu açarak, toplam 9 bin 652 kursiyeri Hayat Boyu Öğrenme Sistemine kayıt yaptıklarını ifade eden Bayram, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu kurların düzenlenmesinde ve hayata geçirilmesi konusunda idareci arkadaşlarıma, öğretmenlerimize bize derslik temininde destek olan okullarımıza diğer kurumlarımızla birlikte işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara, elimiz kolumuz memur ve hizmetli mesai arkadaşlarıma, bir de tabii ki kurumun olmazsa olmazı temin ettiğimiz lisans ve ön lisans mezunu öğretmen-uzman ve usta öğreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz, beraber başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Kursların açılmasında bize her zaman destek olan, Kaymakamımız Sayın Eren Arslan'a yine kursların açılmasında motivasyon ve öngörü desteği veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsa Bal'a teşekkür eder saygılarımı sunarım."

Gece daha sonra Günaydın Milas Ekibi ve Mehmet Dülger'in katkılarıyla hazırlanan, Milas Halk Eğitim Merkezi'nin ve faaliyetlerinin tanıtıldığı filmin izlenmesiyle devam etti.

Gecede ikinci kez sahneye çıkan İşaret Dili Öğretmeni Zeynep Kılınç ve kursiyerleri, işaret dili ile söylemiş oldukları şarkılarla izleyenlerin beğenisini topladılar. Daha sonra Milas Merkez İlkokulu 3-A sınıfı öğretmeni Filiz Kağan ve öğrencileri tarafından hazırlanan kaşık gösterisi, çocuk ve izleyenlerin ayakta alkışladığı yetişkin halkoyunları ekiplerinin gösterisi ve geceye ayrı bir renk katan Giyim Teknolojileri Öğretmeni Aynur Karabağcı ve Giyim Teknolojileri Kursu öğretmeni Nadiye Uslu'nun defile şovları sahnelendi.

Kurumda görev yapanların büyük özveri ve emekle hazırladığı gece; Şube Müdürü Karakoç tarafından Kurum Müdürü Bayram'a, kurumun en kıdemli öğretmenlerinden Necati Ekici ve diğer kurs öğretmenlerine çiçek takdim edilmesi ve Aile Birliği Başkanı Fehime Akdemir'e sürpriz doğum günü kutlamasıyla son buldu.

(DL-MB-Y)



19.05.2017 11:43:30 TSI

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