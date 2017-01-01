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Milas'ta öğrenciler yararına kermes



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi, öğrencilerin yararına dün kermes etkinliği düzenledi.

Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, lisede okuyan öğrencilerin yararına kermes etkinliği gerçekleştirdi.

Dün Atapark'ta gün boyu düzenlenen kermes etkinliğine, vatandaşlardan gelen ilgi yoğun oldu.

Velilerin hazırladığı yöresel yemekler ve el emeği ürünlerin satışa sunulduğu kermeste açıklamada bulunan, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ali Pilavcı, "Okul Aile Birliğimizin bu gayretinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Burada velilerimiz, kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri satışa sundular. Elde edilen gelirle de okulumuzun bazı eksiklerini tamamlayacağız. Gayemiz çocuklarımızın iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

(DL-MB-Y)



19.05.2017 11:44:17 TSI

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