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Özel çocuklar Trafik Park'ta



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan trafik parkında, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarına temel trafik eğitimi verildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin bahçesinde, ışıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri taşıt ve yaya trafiğinin küçük bir örneğini yaptığı trafik parkı Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarını ağırladı. Yılın ilk 4 aylık döneminde Antalya'nın farklı okullarından 7 bin çocuğunu temel trafik eğitimi aldığı parkta özel çocuklar için rutin eğitim bir kenara bırakıldı ve uzmanlar özel çocukların anlayabileceği şekilde trafik işaretlerini anlattı. Çocuklara kırmızı ışıkta durmaları yeşil ışıkta geçmeleri gerektiği de uygulamalı anlatılırken akülü arabalarla verilen eğitimlerde yol çizgilerini ne anlama geldiği özel çocuklara öğretildi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.05.2017 11:44:23 TSI

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