ADÜ Didim MYO'da mezuniyet coşkusu

Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet töreninde 350 öğrenciye belgeleri törenle verildi.



Sayı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan ADÜ Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz ADÜ Didim MYO'nun verdiği kaliteli eğitimle bugün ADÜ'lü öğrencilerin sektörde arananlar arasında yer aldığını söyledi. Oğuz mezun olan öğrenciler için hayatın yeni başladığını, Devletine ve Milletine bağlı bireyle olarak bu ülkeye hizmet edeceklerine inandığını belirterek, öğrenciler ailelerine de evlatlarıyla her zaman gurur duymaları gerektiğini dile getirdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise belediye olarak her zaman Üniversitenin ve öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti. Mezun olan öğrencilerin mesleklerinde başarılı olması temennisinde bulunan Başkan Atabay, gelecek yaşamlarında ise başarılar diledi.

Didim Kaymakamı İskender Yönden ise ailelere seslenerek her zaman ve her koşulda evlatlarının yanlarında olmalarını vurgulayarak, Didim'den mezun olan öğrencilerin ise sektörde her zaman kabul edilen nitelikli bireyler olduğuna da dikkat çekti.

Konuşmaların ardından ADÜ Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz, Kaymakam Yönden ve Başkan Atabay'a okula verdikleri katkılardan dolayı teşekkür şilti takdim etti. Törende ayrıca Okula destek olan ve öğrencilere katkılar sunan iş adamlarına da teşekkür belgeleri verildi. Törende okul bünyesinde kurulan halk oyunları öğrencileri yöresel halk oyunları sergiledi.

Törenin ardından Bölümlerinde dereceye giren ilk 3 öğrenciye ve Okulda dereceye ilk 3 öğrenciye plaketleri, mezuniyet belgeleri ve hediyeleri protokol tarafından verildi.

ADÜ Didim MYO Dönem birincisi Ezel İşçan kısa bir konuşma yaparak, sevincini ve mutluluğunu dile getirdi. Konuşmanın ardından İşçan ADÜ Didim MYO adına hazırlanan pastayı kesti. Ardından öğrencilere belgeleri Okul öğretmenleri tarafından dağıtıldı. Törenin sonunda öğrenciler hep birlikte kep atarak mezuniyetlerini kutladı.



Düzenlenen mezuniyet törenine Didim Kaymakamı İskender Yönden ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, ADÜ Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz, Okul yönetimi, akademisyenler, ve aileleri katıldı.

19.05.2017 11:47:28 TSI

