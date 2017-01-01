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Gaziantep Kolej Vakfında 19 Mayıs 1919 Coşkusu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Salon programlarının yanı sıra çeşitli marşları eşliğinde gerçekleştirilen açık hava kutlamalarında öğrenciler 19 Mayıs'ın anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaparak şiirler okudu. GKV Halkoyunları ekibinin gösterilerine eşlik ederek halay çekti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde GKV Özel Okullarında düzenlenen gösteriler festival havasında geçti. GKV Özel Liseleri Müdür Yardımcısı Mevlut Duman günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileriyle GKV'liler konukları adeta büyülerken öğrenciler tarafından seslendirilen Atatürk konulu şiirler dikkat çekti. Coşkulu geçen kutlamaların son bölümünde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları halk oyunları ekibinin sergilediği muhteşem gösteri izleyicileri büyülerken öğrenciler de halk oyunları ekibindeki arkadaşlarına eşlik ederek birlikte halay çektiler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98. yıl dönümünü etkinliklerinin çeşitli faaliyetlerle devam edeceği de öğrenildi.

Düzenlenen törenlerde çeşitli yarışmalarda ve sosyal etkinliklerde rol alan öğrencilere GKV özel Liseleri Müdür Yardımcıları Mevlut Duman, Ferhat Köreken ve Ülkü Ulutaş tarafından günün anısına birer teşekkür belgesi verildi.

(SD-Y)



19.05.2017 11:52:23 TSI

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