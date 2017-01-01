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Adıyaman'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:54
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli
Adıyaman'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları esnasında başlayan yağmur etkinliğin yarıda kesilmesine neden oldu.
Adıyaman Valiliği önünde gerçekleştirilen kutlama töreni Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte sporcular jimnastik gösterileri yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte kick boks gösterilerine geçildiği esnada yağmur aniden bastırdı. Yağmur ile birlikte törende bulunan öğrenciler ve görevliler Valilik önündeki araç park yerlerine kaçıştı. Protokol üyeleri de yağmur ile birlikte tören alanından ayrıldı. Etkinlikteki kick boks gösterileri yarım kalırken, halk oyunları gösterileri yağmur nedeniyle yapılamadı. Etkinliğe katılan sporculardan bazıları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdür Yardımcısı Yaşar Sarıkaya ile birlikte Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti. Vali Abdullah Erin burada gençler ile yaptığı sohbette, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlara dikkat çekerek, gençlerin bu konuda milli ve manevi duruş sergilemeleri gerektiğini kaydetti. Vali Abdullah Erin konuşmasında, " Başka Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımıza, şehitlerimize cenabı Allah'dan rahmet diliyorum. Çok pahalı bir toprak parçasında yaşıyoruz. Yüz sene önce vermiş olduğumuz kurtuluş mücadelesi ve onun başlangıcı olan 19 Mayıs tarihi yokluğa mahkum edilen bir milletin bütün emperyalizme karşı dirilişinin tarihidir. Şerefli bir milletin nesilleriyiz. Bizlere bu toprakları emanet eden ecdadımızın bu emanetlerine sahip çıkmalıyız. Yüz yıl önce hesaplarını gördüklerimiz yüz yıl sonra hesabımızı görmeye çalışıyorlar. Bundan vazgeçmiyorlar. Masa üzerinde bu vatan topraklarını paramparça etmek için çalışıyorlar. Buna karşı tarih şuurumuzu ve bilincimizi canlı tutarak, çocuklarımıza ve gençlerimize bu şuuru mutlaka vermemiz gerek. Bu şuuru vermezsek gelecek nesilleri daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olur. 15 temmuz bu topraklarda ki milletin yok edilmesine yönelik bir hareketin göstergesidir. FETÖ terör örgütüne gelinceye kadar 40 senedir başta PKK olmak üzere emperyalist güçler bu örgütler eliyle bu topraklara operasyon yapıyor. Kursaklarında kalan planı gerçekleştirmek için sürekli fırsat kolluyorlar. Uyanık olacağız. Yetiştirdiğimiz gençlerden sorumluyuz. Gençlerimizi bu şuur ve bilinçle yetiştirmek zorundayız. Bu şuuru taşıyan bir gençlik olması vazgeçilmezimizdir" dedi.
(AHM-SD-Y)

19.05.2017 11:54:23 TSI
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