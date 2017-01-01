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Büyükşehir tiyatrosu tiratları sahneleyecek



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından Tiratlar gösterimi yapılacak. Tiratlar, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda gösterimi yapılacak Tiratlar kapsamında 20 kısa oyun sahnelenecek. Klasik tiyatro oyunlarından ve Türk sineması ile tiyatrosundan akıllarda kalan bölümler canlandırılacak. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MBŞT ile yine Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM Tiyatro Kursiyerlerinin de rol alacağı gösterimler de kısa kısa performanslar sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ücretsiz düzenlenecek Tiratlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

(BT-SD-Y)



19.05.2017 11:56:04 TSI

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