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İnönü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:56
İnönü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
İnönü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile kutlama programı gerçekleştirildi.
Kapalı pazar yerinde yapılan kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, öğrencilerin ve törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Şiirlerin ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okunmasının ardından, gençlik haftası münasebeti ile İnönü'de yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan ve Belediye Başkanı Bozkurt tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmalar kapsamında genç kızlar masa tenisi yarışmasında Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Bozma'ya, genç erkekler masa tenisi yarışmasında ise İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Saçıkara'ya birincilik madalyası takıldı.
Tören, program sunucusu tarih öğretmeni Ahmet Dalar'ın yaptığı kapanış konuşması ile program sona erdi.
(BRK-Y)

19.05.2017 11:56:23 TSI
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