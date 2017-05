YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilgi Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Bilgi ve Genel Kültür Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim vermeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim almaları için birçok projeye imza attıklarını vurguladı. Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Sevgili öğrenciler, Büyük ve Güçlü Türkiye, sizlerle birlikte gitgide güçlenecek ve büyüyecek. Sizler bu ülkenin teminatısınız. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret etmelisiniz. Sizler, güçlenen, büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacaksınız. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde şehrimize yapılması gereken ne var ise her zaman hizmetkarız. Hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyor, sizleri yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitim ve öğretime her zaman verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile program sona erdi.

