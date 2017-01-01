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İğne Oyası Sergisi göz doldurdu



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi ve Halk Eğitim İş Birliği ile açılan iğne oyası kursunda, kursiyerler tarafından el yapılan çalışmalar sergiye dönüştü.

Bolu'da, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan iğne oyası kursu sonunda Sağlık Mahallesi Sosyal Tesisi'nde sergi düzenlendi. Açılışını Bolu Beldiye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın yaptığı sergide kursiyerlerin el emeğiyle yaptığı çalışmalar sergilendi.

Kursiyerler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımının yapılması ve bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Mahallelerimizde ve belediyemizde çok sayıda kurslar açıyoruz. Burada mahallenin hanımları iğne oyası öğrenmeye başlamışlar ve kurs sonunda güzel bir sergi açmışlar. Bunun yanında sergiden çıkan bu ürünlerin satışının yapılacağı bir sistemi kurma üzerinde çalışıyoruz. Bütün kurslarda üretilen ürünlerin ticari amaçlı değerlendirilmesine başlayacağız" dedi.

(FC-RFK-Y)



19.05.2017 12:07:28 TSI

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