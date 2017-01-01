ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İğne Oyası Sergisi göz doldurdu

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:07
İğne Oyası Sergisi göz doldurdu
İğne Oyası Sergisi göz doldurdu

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi ve Halk Eğitim İş Birliği ile açılan iğne oyası kursunda, kursiyerler tarafından el yapılan çalışmalar sergiye dönüştü.
Bolu'da, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan iğne oyası kursu sonunda Sağlık Mahallesi Sosyal Tesisi'nde sergi düzenlendi. Açılışını Bolu Beldiye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın yaptığı sergide kursiyerlerin el emeğiyle yaptığı çalışmalar sergilendi.
Kursiyerler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımının yapılması ve bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Mahallelerimizde ve belediyemizde çok sayıda kurslar açıyoruz. Burada mahallenin hanımları iğne oyası öğrenmeye başlamışlar ve kurs sonunda güzel bir sergi açmışlar. Bunun yanında sergiden çıkan bu ürünlerin satışının yapılacağı bir sistemi kurma üzerinde çalışıyoruz. Bütün kurslarda üretilen ürünlerin ticari amaçlı değerlendirilmesine başlayacağız" dedi.
(FC-RFK-Y)

19.05.2017 12:07:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

BOLU'DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Bolu'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

BOLU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Boluspor'da hedef play-off
YEREL

BOLUSPOR'DA HEDEF PLAY-OFF
Evlerinden çıkmaları istenen köylüler valilikte toplandı
YEREL

EVLERİNDEN ÇIKMALARI İSTENEN KÖYLÜLER VALİLİKTE TOPLANDI
Bolu'daki trafik kazaları kameralarda
YEREL

BOLU'DAKİ TRAFİK KAZALARI KAMERALARDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, gizli polis olduğunu kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"SARP POLİS DEĞİLMİŞ, YALAN SÖYLEMİŞ!"

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...