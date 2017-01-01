YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gestaş'tan eğitime büyük katkı

Gestaş'tan eğitime büyük katkı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Gestaş Çanakkale'nin başarılı gençlerini Bosna Hersek'e götürüyor.

Çanakkale Teknopark ortaklığı, "4'ler Gestaş ile ziyarette, Şehitler Hep Yürekte" projesi, etkinlik sponsorlukları, okullara malzeme yardımı gibi oluşumlarla Çanakkale ilinde eğitime büyük destek veren GESTAŞ Deniz Ulaşım, il ve ülke sınırlarını aşıyor. GESTAŞ, 'Çanakkale'nin gençleri GESTAŞ ile Dünyaya açılıyor' projesinin ilk adımını, Çanakkale ilinde eğitim gören 31 başarılı öğrenciyi Bosna Hersek'e götürerek atıyor. GESTAŞ'ın eğitime katkı faaliyetlerinin ilki önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespit ettiği, İl merkezi ile tüm ilçe ve beldelerde eğitim gören başarılı 31 öğrenci, GESTAŞ'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında planladığı organizasyonla Bosna Hersek'i görme fırsatı bulacak.

Programa göre; 31 öğrenci beraberindeki öğretmen kadrosuyla birlikte 21 Mayıs Pazar gününü 22 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece, Çanakkale'den otobüsle İstanbul'a hareket edecek. 25 Mayıs Perşembe akşamına kadar sürecek 4 günlük kültür gezisinde, Bosna Hersek kurucu Cumhurbaşkanı merhum Alija İzetbegovic'in kabrinin yer aldığı Kovaci Şehitliği, 1532'de Mimar Sinan tarafından yaptırılan Gazi Hüsrev Bey Camii, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan suikastin yapıldığı Latin Köprüsü, Bosna'nın fethinden sonra Saraybosna'da yapılan ilk cami Careva (Hünkar) Camii, Travnik Kalesi, Türk Parkı, Süleymaniye Camii, Stara Cuprija Köprüsü, Dünyaca ünlü Mostar Köprüsü gibi tarihi yerler ziyaret edilecek.

Çanakkaleli öğrencilerin, Bosna Hersek'te Türkçe bilen öğrencilerle buluşması sağlanacak kültür gezisinde iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe; geçmişten gelen kuvvetli bağlara vurgu yapılacak.

Uslu; "Gençlerimizin tarihi bağları güçlenecek"

GESTAŞ'ın 'Çanakkale'nin Gençleri Gestaş ile Dünyaya Açılıyor' projesinin ilki olan Bosna Hersek kültür turuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, "Türkiye ve Bosna Hersek kardeşliğinin tarihsel yapısı yüzyıllar öncesine kadar dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler de her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır. Ülkemizin dış politikada önem verdiği Bosna Hersek, kültürel ve ortak tarih paylaşımı açısından da kuvvetli bir bağa sahiptir. Bizler de GESTAŞ olarak böyle önemli bir birlikteliğe sahip iki ülkenin gençlerini buluşturmayı, kendi gençlerimizin milli şuurunu pekiştirmeyi, tarihi bağlarını güçlendirmeyi amaç edindik. Tarihini bilen ve buna sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek hepimizin görevidir. 31 başarılı öğrencimize, Osmanlı kültürünü ve tarihini hissettirme, milli bilinci aşılama şansını vereceğiz; biz de onlarla birlikte bu fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Bosna'ya gidecek öğrencilere bilgilendirme toplantısı

22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek gezi öncesi GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın da katıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bosna Hersek programına katılacak öğrenciler ve velilerin yer aldığı, Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi'nde gerçekleşen toplantıda öğrenciler ve velilere turla ilgili bilgiler ve ipuçları verildi. GESTAŞ'ın "Çanakkale'nin Gençleri Gestaş ile Dünyaya Açılıyor" projesi adı altında gerçekleştireceği eğitim projelerinin devam edeceği bildirildi. GESTAŞ Genel Müdürü, önümüzdeki dönemde Çanakkale gençlerine yurt dışında yabancı dil eğitimi fırsatı da vereceklerini dile getirdi.

(GD)



19.05.2017 12:10:15 TSI

NNNN

