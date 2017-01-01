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Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:13
Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nce emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında örgüt içerisinde Polis Okulu sözde devre abiliği, sınıf abiliği yapan ve FETÖ/PDY terör örgütüne eleman kazandıran, örgütsel toplantılara katılan ve devam eden yine örgüt içinde birbirleriyle iletişim sağladıkları kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında göz altına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., A.M., M.D. ve eski polis memurları K.E. ile F.S. çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakıldı. Aynı dosya kapsamında adliyeye sevk edilen eski komiser E.H.Ü. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Ayrıca yine Bayburt'ta FETÖ/PDY terör örgütü il yapılanmasına yönelik olarak KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde, Bayburt'ta örgüte müzahir eğitim kurumunda muhasebeci olan şüpheli Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bayburt M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
(BK-AA-Y)

19.05.2017 12:13:00 TSI
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