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Dursunbey'de hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:13
Dursunbey'de hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
Dursunbey'de hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Büyük Aile Projesi" projesi kapsamında Dursunbey'de Devletin tüm hizmetleri vatandaşın ayağına kadar gidiyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı ulaştırmayı amaçlayan "Büyük Aile Projesi" projesi Dursunbey'de devam ediyor. Sağlık taramasından, girişimcilik kurslarına, Diyanet etkinliklerinden, üniversite etkinliklerine kadar onlarca projenin uygulandığı etkinliğe Devletin tüm kurumları destek veriyor. Proje kapsamında Dursunbey kent meydanında kurulan "Büyük Aile Projesi" TIR'ları hizmetleri vatandaşın ayağına kadar getirdi. Vatandaşa verilen hizmetleri yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Daire başkanı İrfan Sarıgül, kurum çalışanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldılar. İlginin yoğun olduğu projenin halkı da memnun ettiğini söyleyen Başkan Bahçavan tüm kurum çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Proje koordinatörü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz masa personeli Melda Pınar Kılıç ise yaptığı açıklamada projenin amacının Devletin hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürmek olduğunu söyledi.
Dursunbey'in 111 mahallesinden 80 tanesine projenin ulaştığını söyleyen Kılıç, Dursunbey'de kendilerini ağırlayan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a ve projeye öncülük eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a da teşekkür etti.
(HD-TS)

19.05.2017 12:13:42 TSI
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