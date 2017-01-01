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Bartın Üniversitesinde "Müzeler Günü" konferansı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında bir konferans düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında 'Türkiye'de Kültür Varlığı Tahribatları' konulu konferans düzenlendi. Birçok akademisyen, arkeolog, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve öğrenci tarafından takip edilen konferansta Bartın ve Amasra çevresinde yer alan kültür varlıklarının korunması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Konferansın konuşmacıları arasında yer alan Amasra Müzesinden Arkeolog Güray Can Aytekin, bölgenin kültür varlıkları açısından büyük zenginlikler barındırdığını söyledi. Aytekin, "Çok köklü bir geçmişi sahip olan Amasra ve çevresinde eşsiz tarihi dokulara rastlamak mümkündür. Ne yazık ki bu tarihi dokulara gereken önem verilememektedir. Ancak Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün değerli akademisyenleri sayesinde bölgenin kültürel varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunması noktasında önemli aşamalar kaydedeceğiz" dedi.

Konferansın diğer konuşmacılarından Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam ve Arş. Gör. Sinan Paksoy bölgenin tarihine ve kültürel miras olgusuna değindi. Bartın ve Amasra'daki kültürel mirasların gelecek nesillere aktarılmasında iş birliği ve iletişimin önemini belirten Bağdatlı, "Bizim en büyük görevimiz kültürel miras olgusunu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. Bunun yolu ise tüm paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesinden geçmektedir. Sadece resmi kurumlar arasında değil, aynı zamanda yöre halkı ile de kurulacak sağlıklı ilişkiler işimizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. İnanıyoruz ki uzun vadeli çalışmalar sayesinde Bartın ve Amasra çevresi turizm cennetine dönüşecektir" dedi.

(AY-RFK-Y)



19.05.2017 12:13:33 TSI

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