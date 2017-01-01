YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çanlı gençlerden fener alayı

Çanlı gençlerden fener alayı



(Fotoğraflı)



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından fener alayı düzenlendi.

Fener Alayına Çan Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Garnizon Komutanı Jan. Yzb. Cengiz Mete Yavuz, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Uğurelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erhan Gerçek, STK Başkan ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Atatürk Şehir Meydanında başlayan yürüyüş Şehit Mustafa Kaya Caddesi ve Sevgi Yolunu takiben Çan Belediyesi Termal Parkında son buldu. Yürüyüşün ardından Çan Fen Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu açık hava konseri Çan Belediyesi Termal Park Amfi tiyatrosunda gerçekleştirildi. Okul öğrencileri tarafından kurulan 'Moonchild' müzik grubu geceye katılanlara unutulmaz dakikalar yaşatırken, gecenin sonunda Fen Lisesi Müdürü Murat Karagöz Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'ya bir buket çiçek hediye etti.

(GD)



19.05.2017 12:13:49 TSI

NNNN

