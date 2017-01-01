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Niksar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Niksar'daki tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Hakan Arslan'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kutlama programı ilçe şehir stadyumunda devam etti. Burada devam eden programda İlçe Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın öğrencileri ve halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Zorlu yaptığı konuşmada bu günlere kolay gelinmediğini belirterek,"19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs sadece Türk Milli kuruluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlere milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "Milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugünde vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği biz gençlere büyük görevler düşmektedir" dedi.

Programda okunan şiir ve kompozisyonların ardından folklor ekibi halk oyunları, tekvando ekibi gösterileri ve Aysel Nadide Başar YİBO öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Program, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesi ve bando takımı gösterisi ile sona erdi.



(SÖZ-UY-Y-)



19.05.2017 12:15:57 TSI

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