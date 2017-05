YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Erin: "Uyuşturucu tacirleri ve tefeciler korksun, titresin"

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın bir huzur, barış ve kardeşlik şehri olduğunu vurgulayan Vali Abdullah Erin, "Uyuşturucu tacirleri ve tefeciler korksun, titresin" dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, toplumun bütün kesimlerine ulaşmak ve halkın karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Abdullah Erin, Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.

Vali Erin'in geleneksel hale getirdiği ve bundan böyle her mahallede aylık periyotlarla düzenlenecek olan halk toplantılarının ilki Karapınar, Barbaros, Mimar Sinan, Esentepe, Türkiye Petrolleri, Yeni Mahalle ve Yeni Sanayi Mahallesi sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gerçekleşen halk toplantısında vatandaşlarla yakından ilgilenerek sorunlarını tek tek not alıp büyük bir dikkatle dinleyen Vali Abdullah Erin, sorunların çözüme kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluş amirlerine talimat verdi.

Her platformda Adıyaman'ın bir huzur, barış ve kardeşlik şehri olduğunu dile getirdiklerini vurgulayan Vali Abdullah Erin, " Bu Adıyaman'da bazı olumsuzlukların meydana gelmediği anlamına gelmiyor. Bu şehirde emniyet ve asayişte toplumu rahatsız edecek her türlü tedbiri alıyoruz. Bu mücadele de halkımızın yakın desteğine de ihtiyacımız var. Özellikle uyuşturucu ile mücadele, tefecilerle ve terörle etkin bir mücadele sürdüren kamu kurum ve kuruluşlarımız daha aktif görev almaktadır. Uyuşturucu ile iştigal eden, bunun ticaretini yapan ve gençlerimizi zehirleyenlerle büyük bir azim ve karalılıkla mücadele ediyoruz. Adıyaman'da çocuklarımızı zehirleyen bu kötü niyetli insanları tamamen temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek. Uyuşturucu ile mücadelenin yanında tefecilerle de büyük bir mücadele ediyoruz. İnsanlarımızın zaafiyetinden istifade etmek suretiyle, ekonomik anlamda onları çıkmaza sokmaya ve ardından da sosyal ve psikolojik buhrana sürükleyen tefecilikle de acımasız bir şekilde aynen uyuşturucu ile mücadele ettiğimiz gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Uyuşturucu tacirleri ve tefeciler korksunlar ve titresinler. Onlara yardım edenler, onlara destek olanlar aynı korkuyu her gün her gün ve her gece 24 saat yaşayacaklardır. Emniyetimizle, jandarmamızla ve devletin bütün ezici gücüyle enselerinde olduğumuzu kesinlikle bilsinler ve bu mücadele de zerre taviz vermeyeceğimizi ve kesin sonuç alıncaya kadar bunun süreceğini ifade etmek isterim" dedi.

Mahalle toplantılarıyla halkın sorunlarını yerinde dinleme fırsatı bulduklarını ve halk toplantılarını bundan sonra her ay farklı bir mahallede düzenleyeceklerini belirten Vali Abdullah Erin, "Vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla buna benzer toplantılarımız farklı mahallelerimizde devam edecektir. Vatandaşlarımızın dile getirdiği sorunlar için gerekli adımları hızlı bir şekilde atarak çalışmaları başlatacağız. Çözülebilecek sorunları hemen çözeceğiz. Bu toplantılarda vatandaşlarımızla hem dertleşeceğiz hem de problemlerini dinleyeceğiz. Aldığımız talepleri devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmak suretiyle toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın ayağına biz gideceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimi, kamu kurumlarının yöneticilerine ulaşmasını ve onlara kendini ifade edebilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. İmkanların el verdiği ölçüde ve gücümüzün yettiği oranda bunu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Göreve geldiğim bir yıllık süre zarfında zamanımızın büyük bir bölümünü köy ziyaretlerinde ve vatandaşlarımızı mekanında ziyaret ederek geçirdik" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin büyük ilgi göstererek, yoğun katılım sağladığı devlet ve halk arasında mesafenin olmadığı samimi bir ortamda gerçekleştirilen halk toplantısında, vatandaşlar sorun ve taleplerini yazılı ve sözlü olarak doğrudan kurum amirlerine iletti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tek tek söz alarak taleplerini dile getirdi.

Vali Abdullah Erin tarafından başlatılan bu uygulamayı yerinde bulan vatandaşlar ise, Vali Abdullah Erin ve ilin yöneticilerinin halkın içine girerek birebir sıkıntılarını dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Verimli geçen Halk Toplantısında, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yapılması gereken iş ve işlemler ile vatandaşların beklentilerini tek tek not alarak karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasıyla toplantı sona erdi.

Toplantıya Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Koordinesinde Vali Abdullah Erin Başkanlığında düzenlenen halk toplantısına Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcıları Murat Süzen, Onur Kökçü, Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, mahalle muhtarları ile Karapınar, Barbaros, Mimar Sinan, Esentepe, Türkiye Petrolleri, Yeni Mahalle ve Yeni Sanayi Mahallesi sakinleri katıldı.

19.05.2017

