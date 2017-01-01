Lapseki'de 19 Mayıs etkinlikleri
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulunda Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulunda Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Lapseki Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü adına Atatürk büstü önüne çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde devam eden kutlamalarda bir dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu. Etkinlikler okul bahçesinde voleybol turnuvası, halat çekme, çuval, koordinasyon parkur yarışmaları ve akabinde protokol üyeleri tarafından kaleye şut atma denemeleriyle devam edecek. Lapseki Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı tarafından resmi törenlerin ardından parti adına çelenk sunumu yapıldı.
(GD)
19.05.2017 12:19:22 TSI
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