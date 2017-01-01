YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lapseki'de 19 Mayıs etkinlikleri

Lapseki'de 19 Mayıs etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulunda Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulunda Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Lapseki Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü adına Atatürk büstü önüne çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde devam eden kutlamalarda bir dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu. Etkinlikler okul bahçesinde voleybol turnuvası, halat çekme, çuval, koordinasyon parkur yarışmaları ve akabinde protokol üyeleri tarafından kaleye şut atma denemeleriyle devam edecek. Lapseki Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı tarafından resmi törenlerin ardından parti adına çelenk sunumu yapıldı.

(GD)



19.05.2017 12:19:22 TSI

NNNN

