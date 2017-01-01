Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı
Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay aradan sonra ulaşıldı
Edinilen bilgiye göre, Yüksekova'da 31 Ocak tarihinde ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünün Duranlar mezrası yakınlarında meydana gelen çığın altında kalan İranlı bir kişinin cesedine 4 ay aradan sonra ulaşıldı. Rızgar Sakanifer'e ait olduğu belirtilen ceset, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
(EÇ-MSA-Y)
19.05.2017 12:21:59 TSI
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