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Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:21
Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı

Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay aradan sonra ulaşıldı
Edinilen bilgiye göre, Yüksekova'da 31 Ocak tarihinde ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünün Duranlar mezrası yakınlarında meydana gelen çığın altında kalan İranlı bir kişinin cesedine 4 ay aradan sonra ulaşıldı. Rızgar Sakanifer'e ait olduğu belirtilen ceset, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
(EÇ-MSA-Y)

19.05.2017 12:21:59 TSI
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