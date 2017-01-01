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Oltu'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:23
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Oltu'da coşkuyla kutlandı.
Sabah saat 09:00'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreni sonrası bayramın kutlanacağı Oltu İlçe Stadyumu'na geçildi. 09:30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan kutlama programı, protokolün tören alanında bulunan öğrenci ve halkın bayramını kutlamasıyla sürdü.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Özkul yaptı. Daha sonra kürsüye, Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Aleyna Arslan gelerek, Atatürk'ün 'Gençliğe Hitabe'sini okudu.
Aynı okulun öğrencilerinin Gençliğe Hitabe'ye cevaben 'Ata'ya cevabı'nı Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi'nden Muhammet Melik Şimşek okudu ve öğrenciler de hep bir ağızdan tekrar etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tekvando gösterileri büyük beğeni toplarken, daha sonra Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Korkmaz kürsüye gelerek '19 Mayıs' adlı şiiri okudu.
Kutlama programının son bölümünde, Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Doğan'ın hazırladığı 'Milli Birlik ve Beraberlik' temalı gösteri ilgiyle izlendi.
Muhteşem gösteride önce Kafkas Bar Ekibi hünerlerini sergiledi. Ardından sahneye çıkan temsili Osmanlı kıyafetli genç, Türk Bayraklı gençler eşliğinde 'Ben Anadoluyum' şiirini okudu. Gösteri, protokol ve öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli alanlarda düzenlenmiş yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.
Kutlama programı, Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Emin Erdem ve Murat Yavuz ile Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Polen Bozkurt tarafından hazırlanan müzik-eğlence programıyla sona erdi.
Kutlama programına Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay İlhan Yıldız, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Manas Demir ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(DMA-AT-Y)

19.05.2017 12:23:52 TSI
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