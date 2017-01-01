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Gebze'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:25
Gebze'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi
Gebze'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Gebze Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni Gebze Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Programa Gebze Belediye Başkan Vekili Nilay Ayran, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi partilerin temsilcileri, bisikletliler ve öğrenciler katıldı. Gebze Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.
(KK-RFK-Y)

19.05.2017 12:25:15 TSI
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