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Gebze'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi



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Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Gebze Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni Gebze Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Programa Gebze Belediye Başkan Vekili Nilay Ayran, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi partilerin temsilcileri, bisikletliler ve öğrenciler katıldı. Gebze Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

(KK-RFK-Y)



19.05.2017 12:25:15 TSI

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