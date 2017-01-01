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Engellilere yeni bir dünya "Duyu Park"

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:26
Engellilere yeni bir dünya "Duyu Park"
Engellilere yeni bir dünya "Duyu Park"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze'de engelli öğrenciler için yapılan "Duyu Park" tanıtım programına katıldı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Yumrukaya Özel Eğitim Merkezi ve Gebze Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, engelli öğrenciler için özel oluşturulan "Duyu Park" tanıtım programına katıldı. Tanıtım programında engelli öğrencilerin gösterisi büyük beğeni aldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Özel evlatlarımızın özel anneleri, hepimiz mutluyuz ve sevinçliyiz. Duyu Park projemize Mart ayında karar verdik ve bugünde sizlerle birlikte hizmete alıyoruz" dedi.
Yumrukaya Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi ile Gebze Özel Eğitim Merkezinin bahçelerini bir bütün olarak öğrencilerin maksimum düzeyde kullanabilecekleri, işlevsel ve bulundukları özel duruma hitap eder şekilde tasarlanan Duyu Bahçesi Projesi tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Özel çocuklarımızın kullanacağı bu alanı en güzel şekilde yapan ekibime siz vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak çok güçlü bir ekip olduk. Karar verdiğimiz an istediğimizi yapabiliyoruz. Özellikle Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile bunu çok güzel gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Osmanlı mimarı Şeyh Edebali'nin "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin" sözünü hatırlatan Karaosmanoğlu, "İnsanı yüceltmek hepimizin görevidir. Bu nedenle engelli olan özel çocuklarımız rabbimizin bize emanetidir. Farklı dünyaları ve hayalleri var onların. Hayata farklı bakıyorlar. Rabbimizin cilvesidir. Onlar bizim için çok değerlidir. Bunu da ortaya koyduğumuz bu projeyle ortaya koyuyoruz. İnşallah daha güzellerini yapacağız. Bu okulumuzun imkânlarını daha da artıracağız. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında, ihtiyacı belirleyen okul müdürümüze, okul aile birliğine ve derneğimize sizler adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerin artarak devam edeceğini de belirtmek istiyorum. Millet olarak kendimize değer vereceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhuriyetimize, kentimize, demokrasimize ve sandığımıza sahip çıkacağız vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hepimiz ülkemize karşı bire bir görevliyiz. Halkımızın bana emanet ettiği bütün değerleri korumakla mükellefim. Hatırlatmak isterim, 15 Temmuz da bu hain girişimi hep birlikte durduk. İnsanımız için yapacağımız işlerimiz var. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi çağdaş medeniyetin üzerine çıkacağız. Bizim insanımız dünyanın en güzel insanıdır. Kentimizin her köşesinde bu güzellikleri hep birlikte yapacağız. Biz sizin hizmetinizdeyiz. Buda çok büyük bir onurdur" diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra engelli çocuklarla ve velilerle birlikte parkı gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
''Okullar Hayat Olsun'' projesi kapsamında, okulların halka açılmasıyla sayısız vatandaşa hizmet etmesi planlandı. Duyu Park'ta; Engelli oyun grubu atlama parkurları, Macera parkuru, Duyu Parkuru, Hobi bahçeleri, Basketbol sahası, Spor aletleri, Ahşap atölye, Kümes asfalt zemin imalatı Sekizgen pergola, Japon çatılı kamelye oturma bankları bulunmaktadır. Gebze Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova bölgelerindeki orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli çocuklara (7-25 yaş arası) ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim verilmektedir. 330 öğrencisi olan okulda 100 öğretmen görev yapmakta sınıflar ise 8-10 kişiliktir. Bunun yanı sıra Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin de 135 otizmli öğrenci var. 4-19 yaş arası öğrencilere anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilmektedir. Bu okulda da tane öğretmen görev yapmaktadır. Okulda öğrencilerine spor, akademik ve toplumsal beceri eğitimi verilmektedir.
(RFK-Y)

19.05.2017 12:26:45 TSI
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