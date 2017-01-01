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Kosovalı kadınlar Samsun'da

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:33
Kosovalı kadınlar Samsun'da
Kosovalı kadınlar Samsun'da

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin daveti üzerine Samsun'a gelen Kosova Milletvekili Müferra Şinik ve beraberindeki heyet şehrin tarihi, turistlik ve doğal güzelliklerini gezdi, 19 Mayıs kutlamalarına katıldı.
Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kosova Meclisi Eğitim Komisyonu Üyesi Müferra Şinik ve beraberindeki 20 kişilik kadın heyeti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldı.
Balkan ülkeleri ile ilişkilerin sürdürülmesi, Türk toplumları ile iletişim, haberleşme ve dayanışmanın devamlılığı için gayret sarf ettiklerini söyleyen Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz, "Balkanlardaki Türk toplulukları ile bağlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Karşılıklı olarak gidiş gelişin yanında birçok konuda ortak çalışmalar ve projeler ortaya koyuyoruz. Bu ayda Kosova milletvekilimiz ve beraberindeki 20 kişilik bayan heyetini ağırlıyoruz. Gelen gruptaki birçok annenin çocuğu OMÜ'de okuyor. Öncülüğümüzde düzenlenen bu program ile anneleri çocuklarıyla buluşturduk. Ama bu projede en büyük amacımız Kosovalı bayanlara 19 Mayıs ruhunu kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'da yaşatmak idi. Bunu da başardık ve 19 Mayıs haftasında grubumuzu şehrimizde misafir ediyoruz. Program dahilinde Kosova Milletvekilimiz Müferra Şinik ve beraberindeki heyet ilk olarak Bandırma Vapuru, Gazi Müzesi, Kent Müzesi, Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Tütün İskelesi, Panorama 1919 Müzesini gezerek Samsun'un tarihi ve 19 Mayıs hakkında bilgiler aldılar. Ardından Amisos Tepesi, Amazon Adası, Kuş Cenneti gibi şehrimizin tarihi, turistlik ve doğal güzelliklerini tanıyıp görme fırsatı buldular. Derneğimizde düzenlediğimiz akşam yemeğinde ise ailelerimizle tanışıp kaynaştılar" dedi.
Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan KDTP Milletvekili Müferra Şinik ise, "Bu ziyaret hem kültürel bir gezi hem de iş resmi bir görüşme. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde okuyan 13 Kosovalı yavrumuzun anneleri ve akrabalarından oluşan 20 kişilik bir kadın gurubumuz ile buradayız. Hem Anneler Günü'nde anneleriyle olamayan yavrularımızı anneleri ile buluşturduk hem de Ulu Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin start tarihi olan ve gençlerimize bayram olarak armağan edilen 19 Mayıs coşkusunu yerinde yaşama fırsatı bulduk. Samsun'a daha önce de çok kez gelmiş idim. Bu gelişimiz diğerlerine nazaran daha özel ve güzel oldu. Çünkü 20 kişilik bir kadın grubuna hem 19 Mayıs coşkusunu yerinde yaşattık hem de öğrencilerle ailelerini buluşturduk. Ayrıca Samsun'un muhteşem tarihi, turistlik ve doğal güzelliklerini gezip görme fırsatı yakaladık" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

19.05.2017 12:33:34 TSI
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