Osmaniye'de 19 Mayıs coşku ile kutlandı

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de törenlerle kutlandı



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de törenlerle kutlandı.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından çelenk sunulması ile başlayan program daha sonra Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda devam etti.

Stadyumda düzenlenen programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Demir konuşmasında, "Bugün, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolası ile çıkılan bu kutlu yolda, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına' inanan insanların manevi güçlerini idrak edemeyen bedbahtların tarih sayfalarına yeni bir hezimet yazdırdıkları gündür. Bizler çok iyi biliyoruz ki yenilen pehlivanın güreşe doğmayacak, düşmanlarımız kirli ve hain emellerini gerçekleştirme hayallerinden vazgeçmeyecektir. Onlar da şunu çok iyi biliyorlar ki savaş ve şehir meydanlarında Allah'ın izni ile hiçbir zaman muvaffak olamayacaktır. Çünkü her dönemde, Milli Şairimizin "Asım'ın Nesli" diye ifade ettiği, "Ecdadının Namusunu Çiğnetmemiş ve Çiğnetmeyecek" kahramanlar kıyamete kadar var olacaktır" dedi

19 Mayıs'ın verdiği ilham ve güç ile bu kahramanların rol aldığı her tarihsel başarıya ışık tuttuğuna değinen Demir, "Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında olduğu gibi. Ne mutlu bizlere ki, kendisine güvenilen bir gençlik, 'İçinde bulunduğu ahval ve şeraiti düşünmeden', ecdadına layık olduğunu göstermiş, 15 Temmuz gecesi, devraldığı Milli Egemenlik Bayrağını gelecek nesillere devretmek üzere şerefle dalgalandırmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki, silah yerine imanı ile düşmanın karşısına dikilmişse, hain darbe girişimi gecesi elinde Türk Bayrağı, dilinde Kelime-i Tevhid, tankları durduran Metin Doğan olarak devleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gençliğin olduğu her yerdeyiz ifadelerini kullanan Demir, "Son dönemde tesisleşme bakımından önemli hamleleri gerçekleştirdik. Bu tesislerimizde yetişen sporcularımızla, artık Ulusal değil Uluslar arası sportif başarılarda Osmaniye'mizin isminin duyurulmaya başlaması, gurur ve mutluluk kaynağımızdır. Bu başarıların yanı sıra daha çok insanımıza ulaşarak hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamış olmamız mutluluğumuza mutluluk katmaktadır" şeklinde konuştu.

Demir'in konuşmasının ardından uluslararası ve ulusal müsabakalarda dereceye giren Osmaniyeli sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Ödül töreninin ardından halk oyunları gösterileri, karate, jimnastik, tekvando ve motosiklet gösterileri düzenlenerek program sona erdi.

