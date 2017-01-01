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Sinop'ta 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 98. yıldönümü kutlama programı Sinop'ta sabah saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk Sunma ile başlayan program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunması ile valilik önünde sona erdi. Daha sonra valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı'nda düzenlenen tören Gençlik Merkezi İşaret Dili Ekibi Özden Şahin eşliğinde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından yapıldı. Gençliğe Hitabe'nin okunması ile devam eden program, halk oyunları, tekvando, boks ve güreş gösterisi ile sona erdi.

(OSM-SLH-Y)



19.05.2017 12:37:31 TSI

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