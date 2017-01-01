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Erzurum izcileri 19 Mayıs etkinliklerine renk kattı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Erzurum'da düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarına Erzurum izcileri damga vurdu. Etkinliği katılan Erzurum izcileri izci marşları ve ata sporumuz mangala mas, aşık oyunları ve halat çekme oyunlarıyla tüm davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattılar.

Törene katılanların ilgi odağı olan izcilere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yakın ilgi gösterdi.

Yaklaşık 100 izcinin katıldığı etkinlikte İl Temsilcisi Emre Ertan nezaretinde yöneticiler Özcan Işık, Nevzat Bayaktar ve Güneş Vakfı Mas As Başkanı Uğur Karcıoğlu da iştirak etti.

(ERZ-AT-Y)



19.05.2017 12:37:46 TSI

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