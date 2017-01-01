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Amasya'da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:38
Amasya'da 19 Mayıs kutlaması
Amasya'da 19 Mayıs kutlaması

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Amasya'da kutlandı.
Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamada Vali Salih Işık, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir gençlerin ve halkın bayramını kutladı. Halk oyunları ekibiyle tekvandocuların gösteri yaptığı programda ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye öğrencilere ödülleri verildi.
Oluşturulan oyun stantlarını dolaşan Vali Işık ile Başkan Özdemir, gençlerle oyun oynadı.
(MÇ-SLH-Y)

19.05.2017 12:38:36 TSI
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