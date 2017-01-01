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Mini Voleybol ve Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:39
Mini Voleybol ve Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi
Mini Voleybol ve Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Takımını kur, bu heyecanı sen de yaşa" sloganıyla başlatılan Mini Voleybol ve Sokak Basketbolu Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
"Takımını kur, bu heyecanı sen de yaşa" sloganıyla 12 Mayıs'da başlayan turnuvaya binin üzerinde genç katıldı. Turnuvanın sokak basketbolu kısmına 164 erkek, 22 bayan takım katılırken, mini voleybol turnuvasında ise 46 takım kıyasıya mücadele etti. Final müsabakalarının yapıldığı ödül töreni öncesi Karizma Show tarafından yapılan gösteriler ilgiyle izlendi.
Gösteriler sonundan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Rektör Özdemir ve davetliler tarafından dereye giren takımlara ödülleri verildi. Ödül töreni sonunda protokol üyeleri sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk Parkı yanında düzenlenen final karşılaşmaları ve ödül törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, belediye meclis üyeleri, müdürler, daire başkanları, öğretmenler, yarışmacılar ve aileleri katıldı.
(OF-TS)

19.05.2017 12:39:28 TSI
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