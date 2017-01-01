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Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:45
Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu
Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından tören Zübeyde Hanım Bulvar'ında devam etti.
Kutlama programına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Iğdır Millet Vekili Nurettin Aras, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Kahraman Dikmen, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, 19 Mayıs 1919 tarihinin Ülke için önemli bir tarih olduğunu belirterek, herkesin bu tarih hakkında gerekli bilgiye sahip olması gerektiğini söyledi. Aydoğdu, "Bize emanet edilen bu topraklara sahip çıkmalıyız. Bu görev en çok gençlerimize düşüyor. Gençlerimiz ay yıldızlı bayrağımıza, bu memlekete sahip çıkmalıdırlar. Bu ülkede 76 milyonun beraber ve kardeşçe olduğu gerçeğine en güçlü şekilde sahip çıkacak olan kitle gençlerdir" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından halk oyunları ve Kafkas dansları sergilenirken, sporcular da bir gösteri yaptılar.
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan oyun balonlarında minikler gönüllerince eğlenirken, öğrencilerin gerçekleştirdikleri bisiklet turu ile tören son buldu.
(ET-AT-Y)

19.05.2017 12:45:37 TSI
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