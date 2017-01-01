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Başarılı öğrenciler geziye gönderildi



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarında başarı elde eden 160 öğrenci geziye gönderildi.

Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde ve Hasköy Belediyesinin katkılarıyla ilçede eğitim gören 160 öğrenci dualar eşliğinde Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezileri için yola çıktı. Kaymakamlık önünde hazırlanan kafileler, kiralanan otobüslerle ilk defa il dışına çıkma heyecanı yaşadılar. Burada düzenlenen gezi hakkında açıklamalarda bulunan Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, bugün TEOG sınavlarında yüz net ve üzeri yapan öğrencileri Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezilerine gönderdiklerini söyledi. Gezinin 5 gün devam edeceğini ifade eden Bozyel, "Bu gezimiz Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde ve Hasköy Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenleniyor. İnşallah öğrencilerimiz sorunsuz bir şekilde gezilerini tamamlarlar. Bu gezideki birinci amacımız, manevi değerlerimizi ön plana çıkarmaktır. Belki bu kafile içinde bırakın il dışına çıkan, Muş merkeze dahi giden öğrenci yoktur. Bu noktada bu duygu ve değerlerle öğrencilerin bir geziyi hak ettiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki zamanlarda eğitim alanındaki başarılarımız bu ve buna benzer ödüllerle ödüllendirilecektir. Sınav öncesi başarılı olacak öğrenciler için gezi sözünü vermiştik. Bugün de burada sözümüzü tutarak çocuklarımızı hak ettikleri geziye gönderdik. Kaymakamımız Sayın Ahmet Özkan'ın çocuklara 'aranızda hiç Çanakkale'ye giden var mı?' sorusuna bir tek parmak kalkmamıştır. Bu şu demek oluyor ki; bugüne kadar Çanakkale'ye gidip o ruhu tatmamıştı, görmemişti. Bu da bizim ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Öğrencilerimiz, vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden atalarını ziyaret etmiş olacak. İnşallah o manevi ruhu hissedip gelecekler" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)



19.05.2017 12:45:53 TSI

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