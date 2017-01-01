İmam-ı Şafii Camii'nde ilk cuma namazı
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde temeli 2014 yılında atılan İmam-ı Şafii Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.
Van'da 2011 yılında yaşanan deprem sonrası hasar gören Kubbeli Camii'nin yıkılması ile 2014 yılında yerine temeli atılan İmam-ı Şafii Camii'nde ilk cuma namazı bugün kılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmam-ı Şafii Camii Dernek Başkanı Halit Kadirhanoğulları, caminin yapılmasında hayırlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederek, "Bir caminin yapımı on yıl sürer. Bizler arkadaşlarımızla dört yıllık kısa bir sürede bu camiyi tamamladık. Burada en büyük emek, imamlara düştü. Onlarda ellerinden geleni yaparak, bu camiyi ibadete açık. İlk cuma namazını da kılacağız" dedi.
(MSA-Y)
19.05.2017 12:50:55 TSI
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