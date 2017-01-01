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Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu



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Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Eskişehir'de coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Atatürk spor salonunda düzenlenen etkinlikte, 7'den 70'e herkes bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. 19 Mayıs etkinlikleri, İstasyon meydanından başlayıp İl müdürlüğü önünde biten gençlik koşusuyla başladı. Daha sonra Valilik Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla devam eden tören, daha sonra Atatürk Spor salonundaki etkinliklerle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, "19 Mayıs 1919, tarih sahnesinden yok edilmeye çalışılan bir milletin kurtuluş ateşinin yakılmaya başladığı gündür. Bu tarih cumhuriyetin kuruluşunun ve halkın kurtuluşunun ilk adımının atıldığı gündür. Atatürk milli mücadele sıralarında, Türk milletini ileriye götürecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştür. Bu nedenle günümüzden 98 yıl önce kazanılan bu zaferin devam etmesi vatanımızın kalkınması için bu özel günü siz gençlerimize armağan etmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak genç kardeşlerim, günümüzde her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü içerisinde tüm sorunların üstesinden gelecek lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek sizlerin elindedir" dedi.

Ardından, öğrenciler şiir okuyarak gençlik adına konuşma yaptı. Daha sonra gençlik koşusunda dereceye giren sporcuların madalya töreni gerçekleşti ve sporcular, protokol üyelerine çiçek takdim etti.

Kutlama programına, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çeşitli branşlardaki sporcuların gösterileri ve folklor ekiplerinin oyunlarıyla program sona erdi.

(MKÖ-KÇ)



19.05.2017 12:55:03 TSI

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