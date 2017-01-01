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Elbeyli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Elbeyli İMKB çok programlı Anadolu lisesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okunmasından sonra Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, öğrencilerin bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okumasına müteakip çocukların çoçukların gesterileri ile devam eden program Elbeyli Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları gösterisiyle etkinlik sona erdi.

(MAD-SD-Y)



19.05.2017 12:57:59 TSI

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