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Hisarcık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:01
Hisarcık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
Hisarcık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra çelenk koyma töreni sona erdi.
Olumsuz hava şartları yüzünden kutlama törenlerinin yapılacağı Belediye Düğün Salonuna geçildi. Sunuculuğunu Çok Programlı Anadolu Lise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sebile Çakmak Reçan'ın yaptığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisinin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesinden birer öğrenci şiir okudu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukcu eşliğinde koro ve müzik dinletisi ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Sınıf Öğretmeni Erhan Önal nezaretinde folklor gösterisi ile Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisi büyük beğeni topladı.
Programın sonunda Kaymakam Mahmuthan Arslan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Vasfi Kahya tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Haftası Kutlama Programı kapsamında ilçe gelinde düzenlediği müsabakalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.(MA-EFE)

19.05.2017 13:01:32 TSI
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