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Biga'da kültür ve sanat etkinlikleri



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Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi 18-21 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenledi.

Açılış kortej yürüyüşü ile başladı. Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayan yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi önünde son buldu. Atatürk Kültür Merkezinde sergi açılışları kapsamında Bigalı ressamlar Şeniz Aksoy, Raciye Sukuşu, Ahmet Özel ve Salim Yavaşça'nın katılımıyla Bigalı ressamlar buluşması resim sergisi, Coşkun Aral'ın 'Meraklı bir düş gezgininin objektifinden dünya' adlı fotoğraf sergisi, Atilla Can'ın 'Çiçek hasadı' adlı ebru sergisi, Gürhan Yücel'in 'Yaşamı anımsa' adlı heykel sergisi ve Ali Demirkol'un kuruluşundan günümüze tedavül edilmiş Türkiye Cumhuriyeti madeni para koleksiyonu sergisi açıldı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, sergilerden bir bölümünün 18 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağını duyurdu. Işık, "Etkinlikler kapsamında 4 gün boyunca Biga Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Makedonya Halk Oyunları ekibi, Bosna-Hersek Halk Oyunları ekibi, Biga Belediyesi Modern Dans Topluluğu ve Bulgaristan Halk Oyunları ekibi gösteriler yapacaklar. Bu gösteriler 1 Şehir parkında yapılacak olup, 19 Mayıs Cuma günü saat 5'te Belediye Meydanı'nda, 20-21 Mayıs tarihlerinde ise saat 5'te Şehir Parkı'nda gösteri yapacaklar" diye konuştu.

Başkan Işık, katılımcılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Etkinliklere, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan, Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve vatandaşlar katıldı.

(GD)



19.05.2017 13:03:31 TSI

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