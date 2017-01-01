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Bilecik'te 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:07
Bilecik'te 19 Mayıs coşkusu
Bilecik'te 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Tören, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıta çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam törene, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Cuma Çoban, kurum müdürleri, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hava muhalefetleri nedeniyle buradaki kutlamalar sona ererken, programlar Atatürk Kapalı Spor Salonunda devam etti.
Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekun başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin, milli direnişin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi. Aziz milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu ifade eden İl Müdürü Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:
"Türk halkı Anadolu'da yüzyıllardır özgür olarak yaşamışlar ve bu haksız işgaller karşısında "Ya İstiklal Ya ölüm" parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmışlardır. Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğin ve sporun önemini şu sözlerle ifade etmiştir; 'Her şey unutulur, fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki: hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktir' diyerek bu aziz vatanımızı Türk gençliğine emanet etmiştir. 'Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' diyerek sporun ve sporcunun önemini ifade ederek Türk gençliğine 19 Mayıs'ı Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan etmiştir. Güzel bir söz var; 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz eğer, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştiriniz' diyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu anlamda gençliğimize yapılan yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğu inancıyla gençlerimize büyük yatırımlar yapmaktadır. Gençlik çalışmalarımız çok önemli ve mühim çalışmalardır. Bir milletin en büyük gücü iyi yetişmiş, her şeyin bilincinde ve donanımlı gençliğidir. Gençliğin önemini Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Muharebelerinde ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, vatan ve millet söz konusu olduğunda gençlerimizin ve milletimizin neler yapabileceklerini, kahramanlıklarını görmekteyiz."
Daha sonra şiirlerin okumasının ardından, Gençlik Spor Kulübü Halkoyunları Ekibi'nin gösterileri sergilendi. Protokol üyeleri, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor branşlarının gösterilerinin izlemesinden sonra 2017 yılında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
(CKT-Y)

19.05.2017 13:07:18 TSI
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