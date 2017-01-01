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Haliliyeli öğrenciler Çanakkale'de



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ve Siyer-i Nebi bilgi yarışmalarında derece alan 250 öğrenci Çanakkale'yi ziyaret etti.

Haliliye Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına ve Siyer- i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrencileri Çanakkale'ye uğurladı. Peygamberler diyarından şehitler diyarına sloganıyla başlatılan gezi kapsamında otobüslerle yola çıkan öğrenciler ilk olarak Konya'yı ziyaret etti. Konya'da Mevlana müzesini ziyaret eden öğrenciler daha sonra Çanakkale'ye gitti. Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye giden öğrencilerin ilk durağı Eceabat ilçesine geçiş oldu. Feribot ile yapılan geçişin ardından öğrenciler, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Tabyası, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş Mıntıkası, Kanlısırt, Kırmızısırt, 57. Piyade Alayı Şehitliğini gezdi.

Gezi boyunca tarihi yerler hakkında rehberlerden bilgi alan öğrenciler tarih kitaplarından okudukları mekanları yerine gördü. Çanakkale şiir yarışmasında derece giren öğrenciler şehitlik anıtlarında Çanakkale şiirlerini okudu. Gün boyu yapılan gezilerde tarihe tanıklık eden öğrenciler bol bol fotoğraf çektirirken Ecdatlarının mezarlarını görmekten ve tarihe tanıklık etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek organize edilen gezi nedeniyle Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. Dört gün sürecek olan gezi programının devamında ise Çanakkale İl Merkezinde bulunan tarihi mekanlar gezilecek. Öğrenciler Çanakkale gezisinin ardından otobüslerle İstanbul'a geçerek tarihi mekanları ziyaret edecek.

(AK-SD-Y)



19.05.2017 13:07:40 TSI

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