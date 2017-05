YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Senai Demirci: "Ramazanda din görünümlü magazin anlatacaklar''

Senai Demirci: "Ramazanda din görünümlü magazin anlatacaklar''



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Senai Demirci, her yıl Ramazan ayında televizyonlarda din adı altında magazin anlatıldığını söyledi.

9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Senai Demirci, Yahya Kaptan Salonu'nda ''Biz de Sen de Misafiriz'' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan ayında televizyon kanallarında yayınlanacak dini programlara gönderme yapan Demirci, ''Ramazanda televizyonlarda magazinden geçilmeyecek. Size kimse dini anlatmayacak, dini görünümlü magazinler anlatılacak'' dedi.

''Biz dünyanın her çaresiz kalınmış yerine yıllardır sessiz sedasız yardım götürüyoruz'' diyerek sözlerine başlayan Senai Demirci, ''Sığınmak isteyenlere ev yapmak, yuva yapmak bizim en büyük özelliğimiz. Katarakt yaşlı hastalığı olarak bilinir ama Afrika'da çok küçük çocuklar hayatlarının bir bölümünde görmeyi tamamen kaybediyorlar. Bunların tedaviyle gözlerinin açılması en büyük mutluluğumuz. Buradan yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırılması lazım. Ben de birkaç kez bir doktor olarak bu yardım gönüllüsü arkadaşlarla gittim. Bu yardımları yapanlar alınları öpülesi kardeşler. Biz gönlümüzü nasıl böyle genişlettik sorusunun cevabı Peygamber Efendimizin bize verdiği medeniyettir. Peygamber Efendimiz, Mekke'den Yesrib'e hicret etti. Medine bir şehir ismi değildir, Medine din kelimesinin bir başka çekimidir'' dedi.

''Şu anda aldığınız nefesler, hücrelerinizin hareket içinde olmasına kadar, üzerinde oturduğumuz yerküre, tepemizdeki gökyüzüne kadar her şeyi her an borç alıyoruz'' sözleriyle konuşmasına devam eden Demirci, ''Aldığımız ve verdiğimiz borç nefestir. Alıp veremesen, verip alamasan ölürsün. Bugün borç günüdür. Bu borcu veren her şeye malik olan Allah'tır. Bu borç kelimesini anladığımızda dinimizi de anlarız'' ifadesini kullandı.

Kendisini dikkatle dinleyen konukları yaklaşan Ramazan ayı öncesinde uyaran Demirci, ''Şimdi Ramazanda magazinden geçilmeyecek. Size kimse dini anlatmayacak, dini görünümlü magazinler anlatılacak. Bunların hiç biri dinin kendisi değil reyting almak için, gündemde kalmak için birilerinin uydurduğu sahte sorulardır. Gençlerimiz deizm batağındalar. Din adına korkutucu bilgi ve nesneler üretiliyor. Aklı başında bir delikanlı veya genç kız, 'Din buysa ben yokum' diyor. Bu magazin dinin duruluğunu bile bile öldürüyor. Aptal kutusu televizyon bizi daha derinden aptallaştırıyor. İnşallah bu Ramazanda istiğfar ederler. Para kazanacaksanız başka işler yapın. Bu milletin din adamına, ilahiyatçıya olan çocuksu güvenini sonuna kadar sömürdüler'' şeklinde konuştu.

''Din insanın kendisinin kendisine borç olarak verildiğini bilmesidir'' ifadesini kullanan Demirci, ''Yeryüzünde 10 milyon yıldır hayat var, ama biz yokmuşuz. Kimse bizim yokluğumuzu dert etmemiş. Hala 7 milyar insanın çok büyük bölümü benim varlığımı bile dert etmiyor, hepimiz için bu böyle. Anlamamız gerek biz bize emanetiz, biz bize borcuz. Din kendi varlığına kendisini borç bilmektir. Peygamberimizin Yesrib'i Medine yaparken bu bölgeye ve bu bölgedeki insanlara aşıladığı budur'' diyerek sözlerini bitirdi.

(RFK-Y)



19.05.2017 13:10:35 TSI

NNNN