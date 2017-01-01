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KO-MEK'in "Ben Okudum Sen de Oku" projesi kitapseverlerle buluştu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:11
KO-MEK'in "Ben Okudum Sen de Oku" projesi kitapseverlerle buluştu
KO-MEK'in "Ben Okudum Sen de Oku" projesi kitapseverlerle buluştu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki KO-MEK standına gelen herkes okuduğu 3 kitabı vererek 3 kitap alabiliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 9. Kocaeli Kitap Fuarındaki KO-MEK standında "Ben Okudum Sen de Oku" projesi ile kitapseverler sürekli ücretsiz kitap okuyabiliyor. Katılımcılar KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı rasgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebiliyor.
Hediyeleşmek, beğendiğini paylaşmak, bilinenin bilinmesini öğrenilenin öğrenilmesini istemek yaşadığımız bu toprakların kültüründe mevcut. Halk Üniversitesi KO-MEK'te bu fikir ile yola çıkarak 9. Kocaeli Kitap Fuarına özel "Ben okudum sen de oku!" projesini hayata geçirdi. Proje ile kitapseverler kendi okudukları ve beğendikleri kitapları, başka bir okurun kitapları ile değiştirme imkanı buluyor. Farklı kitapların okunmasının, kitap okuma bilincinin geliştirilmesinin, sosyal birlikteliğinin sağlandığı projede ilk olarak kitapseverler evinden getirdikleri 3 kitabı standa getiriyor. Kura ile yeni alınacak kitaplar belirleniyor. Kitaplar 7-12 yaş, 12-18 yaş ve 18 yaş üstü şeklinde gruplandırılıyor.
Değişime konu olan kitaplar okunan ve okuyucu tarafından "en beğenilen" 3 kitap olması gerekiyor. Deforme, yırtılma, karalanma olmamış kitaplar değişime getirilemiyor. Ben okudum sen de oku standında günde ortalama 650 kitap değişimi yapılıyor. Projeden sadece çocuklar değil eğitimciler de faydalanıyor.
(RFK-Y)

19.05.2017 13:11:28 TSI
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