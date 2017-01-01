YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit kaymakamın babasından Başkan Karaosmanoğlu teşekkür ziyareti

Şehit kaymakamın babasından Başkan Karaosmanoğlu teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başkan Karaosmanoğlu, Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'le bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'le bir araya geldi. Mardin'in Derik Kaymakamlığında görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adına yapılan üst geçit için baba Asım Safitürk, Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

Mardin Derik ilçesine verdiği katkılar için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ayrıca müteşekkir olduğunu belirten Baba Safitürk, "Size ve ekibinize bu duyarlılığından dolayı bir teşekkür ziyareti gerçekleştirmek istedim. Allah sizlerden razı olsun. Hizmetlerinizi daim kılsın" dedi. Baba Safitürk'le yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, "Muhammed Safitürk kardeşimiz, gerçekten görevini en güzel şekilde yapan genç bir kaymakamımızdı. Aramızdan madden ayrılsa da manen hala aramızdadır. İsmini İzmit ilçemizdeki bir üst geçidimize verdik. İnanıyorum ki ismi sonsuza dek yaşayacaktır. Gençler onu örnek alacak" diye konuştu. İkili görüşme karşılıklı hasbihalin ardından sona erdi.

(RFK-Y)



19.05.2017 13:12:38 TSI

NNNN

