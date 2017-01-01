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Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:13
Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de gençler, Cacabey Meydanında toplanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bir araya geldi.
Ata'nın Anıt Meydanda büstüne çelenk sunumu ile başlayan törenler Cacabey Meydanında Kırşehir protokolü ve gençliğin katılımı ile devam etti.
Kutlamalarda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, gençliğin doğru hedefe yılmadan usanmadan azim ve başarı ile giderken her alanda kendisini yetiştirdiğini söyledi.
Cacabey Meydanında yapılan törenlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi, taekwondo takımı, boks ekibi, masa tenisi gösterileri ve yerel oyunlar sergilendi.
Yapılan yarışmalarda derece yapan öğrenciler ise protokol tarafından ödüllendirildi. Alanda polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
(EÖ-AÖ-Y)

19.05.2017 13:13:32 TSI
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